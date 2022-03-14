Kastamonu'da UMKE ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu - Haberler

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Kastamonu'da UMKE ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu

AA - Semih Yüksel - Güncel
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Kastamonu'da UMKE ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

Salcığlu köyü Oluklu Mahallesi'nde 4 yaşındaki çocuğun rahatsızlanması üzerine ailesi yardım talebinde bulundu. Köy yolunun 1,5 metre kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE yönlendirildi.

Paletli kar ambulansıyla yola çıkan sağlık ekibi, köye ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansa alındı.

Karlı yolları aşarak Çuhadoruğu mevkisine çıkan ekip, çocuğu burada bekleyen 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansa taşıdı.

Hastaneye ulaştırılan çocuk, tedavi altına alındı.

AA / Semih Yüksel - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, kar, Güncel, Haberler

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