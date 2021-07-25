Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 200 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 200 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Seher Akın'ın kullandığı otomobil, Çuhadaroğlu mevkisinde 200 metre derinliğindeki uçuruma devrildi.

Bölgenin ormanlık ve dağlık olması nedeniyle otomobile ulaşılamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen UMKE, AFAD, JAK ve İnebolu İtfaiye ekiplerinin erişebildiği sürücü Akın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çevrede yapılan aramalarda olay yerinde başka kimsenin olmadığının tespit edilmesinin ardından ekipler, Akın'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkararak ambulansa kadar taşıdı.

Akın'ın cesedi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor