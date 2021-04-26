Kastamonu'da ücretsiz 53 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
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Kastamonu'da ücretsiz 53 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Kastamonu'da ücretsiz 53 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı patates ve soğan üreticinin elinde kalmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin elinde kalan tonlarca patates ve soğanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı. İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilen 53 ton patates, İnebolu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personelleri denetiminde yapılan aktarımın ardından, araçlarla mahalleler dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Patates dağıtımının ardından soğan dağıtımının da önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bekleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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