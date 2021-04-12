Kastamonu'da uçamayan balıkçıl kuşu koruma altına alındı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bitkin halde bulunan erguvani balıkçıl koruma altına alındı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bitkin halde bulunan erguvani balıkçıl koruma altına alındı.

Harmason mevkisindeki Ezine Çayı civarında bitkin halde balıkçıl kuşunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Amirliği Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri erguvani balıkçılı polis merkezine götürdü.

Burada bir süre bakımı yapılan kuş, tedavi edilmek üzere Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel