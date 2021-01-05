Kastamonu'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı tütün ticaretinin önlenmesine yönelik kent merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile melası, 28,5 kilogram kıyılmış tütün, ile 108 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu