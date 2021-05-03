Kastamonu'da Türk Kızılay ramazanda 14 bin kişiye yardım ulaştıracak
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Kastamonu'da Türk Kızılay ramazanda 14 bin kişiye yardım ulaştıracak

Kastamonu'da Türk Kızılay ramazanda 14 bin kişiye yardım ulaştıracak
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, ramazan ayında 14 bin kişiye yardım ulaştıracak.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, ramazan ayında 14 bin kişiye yardım ulaştıracak.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, ramazan ayında gıda kolisi, nakdi yardım ve iftar yemeği olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Ekipler, iş adamlarının desteğiyle İlim Yayma Cemiyeti'nin hazırladığı 300 kişilik yemeği her gün düzenli olarak kentin 8 ayrı noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Kastamonu Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine, yardımların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kastamonu'da son dönemde 10 köyde çıkan yangınların ardından 40 aileye de nakdi ve ayni yardımda bulunduklarını ifade eden Tavil, "Ramazan ayında daha önceden isimlerini tespit ettiğimiz yaklaşık bin ailemize 500'er liralık zekat yardımı, 1500 ailemize 250'şer liralık gıda çeki, 800 ailemize gıda kolisi yardımında bulunuyoruz. Daha önceden isimlerini tespit ettiğimiz 95 ailemize yaklaşık olarak 300 kişilik sıcak iftar yemeği veriyoruz. Bunun dışında da çeşitli yardımlarımız var. Ramazan ayında 3 bin 500 ailemizde 14 bin kişiye yardım ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Tavil, 14 bin kişinin yaklaşık 10 binine ulaştıklarını ifade ederek, hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini kaydetti.

Kastamonu Genç Kızılay Başkanı Tuğçe Gülşen ise her gün 300 kişilik iftar yemeğinin dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit ettiklerini anlatan Gülşen, "AVM'lerde stant açtık. Bu stantlarda bağış topluyoruz. Bu bağışlarımız yardıma ihtiyacı olan ailelere gidecek. Bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Bayramın ardından da Genç Kızılay olarak faaliyetlerimizi yürüteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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