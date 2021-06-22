Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi açıldı

Kastamonu'da, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile ünlü Kazak şair Mukagali Makayatev'in "Son Turnalar Giderken" kitabının tanıtımı yapıldı.

Kastamonu'da, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile ünlü Kazak şair Mukagali Makayatev'in "Son Turnalar Giderken" kitabının tanıtımı yapıldı.

Kastamonu Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Mimar Vedat Tek Kültür, Turizm ve Sanat Merkezi'nde Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı. Programda ayrıca Makayatev'in doğumunun 90'ıncı yılı dolayısıyla "Son Turnalar Giderken" kitabının tanıtımı da gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun, bünyesinde binlerce yıllık tarihi barındırdığını söyledi.

TÜRKSOY'un kurulduğu günden bu yana Türk haklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak kültürü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalar yaptığını anlatan Çakır, "Binlerce yıllık tarihi ve özgün kültürü ile kadim bir Anadolu Türk kenti olan Kastamonu'muz, TÜRKSOY'un koordinesinde 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği yapmış, yıl içinde yapılan birçok etkinlikle Kastamonu, Türk dünyasına tanıtılmış, Türk dünyasının da önemli şahsiyetlerinin Kastamonu'da tanıtılması sağlanmıştır." dedi.

Kastamonu'nun 2018'in sonunda kültür başkentliği unvanını Kırgızistan'ın Oş şehrine devrettiğini belirten Çakır, " 2012 yılından beri yapılan Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması ile kökü, tarihi, kültürü, medeniyeti ortak olan Türk dünyasını birbirine yakınlaştırmak da Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında çok büyük görev ifa etmektedir. Türkiye, ortak tarih, kültür ve medeniyetini paylaştığımız dost ve kardeş ülke Kazakistan'ı, bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında aynı gün tanıyan ilk ülke olmuştur. Kazakistan, ülkemizin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortağı olmuştur." diye konuştu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise büyükelçilik olarak sanatçılara sahip çıktıklarını söyledi.

TÜRKSOY'un sanatçılara sahip çıkmasının önemine değinen Saparbekuly, şunları kaydetti:

"Bu sene Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Her zaman Kazaklar bunu yüreğinde saklamaktadır. Bunu da her türlü ortamda ifade etmektedir. Türk dünyası, özellikle de Kazak halkı söz sanatına büyük önem vermiştir. Tarihimizde büyük ihtilafların mantıklı tek kelimeyle anlaşmaya döndüğü birçok olay vardı. Bu açıdan Mukagali Makatayev, Kazak halkı için çok önemlidir. Hayatı çok zor dönemden geçmiştir ama şair buna rağmen yılmamıştır, kendi çizgisini kaybetmemiştir. Bugün Mukagali Makatayev'in doğumunu tüm Türk dünyasında kutlamaktayız. Mukagali Makatayev'in şiirleri, yaşamın tonlarını kapsamaktadır. Onun eserleri ulusal bir özettir."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da o tarihten günümüze kadar yürüttükleri çalışmalara bugün bir yenisini eklediklerini dile getirerek, "Mukagali Makatayev'in değeri vefatından sonra daha da iyi anlaşılmış, şiirlerine besteler yapılmış kıymetli bir şair, yazar ve çevirmendir. Onun şiirlerinin Türkiye Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk dillerine aktarılmasının, edebiyat dünyasına olduğu kadar Türk dünyası kardeş edebiyatlarının etkileşimine de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kitabın tanıtımının ardından fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Danışmanı Erlan Jurinbayev ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor