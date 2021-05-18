KASTAMONU - Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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KASTAMONU - Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarptığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarptığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Deringöz mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen 61 KC 568 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hasan Sakaer yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Tosya Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından araçtan çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikameti ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

KASTAMONU - Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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