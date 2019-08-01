Kastamonu'da traktör devrildi: 2 yaralı

Kastamonu'da traktör devrildi: 2 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

1.08.2019 11:10
Kastamonu'da traktör devrildi: 2 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kavak köyünde meyvelerini sulamaya giden Niyazi Çapar'ın kullandığı 37 AH 825 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Niyazi ve yanında bulunan eşi Ürkiye Çapar, yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ürkiye Çapar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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