Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
02.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:48
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İmdat Tur'un kullandığı traktör, Sıragömü yaylası mevkisinde, kar yağışının ardından buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tur'un cesedi Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA