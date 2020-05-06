Kastamonu'da "traktör" denetiminde 28 araç trafikten men edildi
06.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:46
Kastamonu'da traktör ve tarım işçisi taşıyan araçlarda yapılan denetimlerde 74 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı, 28 araç trafikten men edildi.
Kastamonu'da traktör ve tarım işçisi taşıyan araçlarda yapılan denetimlerde 74 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı, 28 araç trafikten men edildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca 17 jandarma trafik timi ve 40 personelin katılımıyla traktör ve tarım işçisi taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.
Uygulamada belirtilen şartları taşımayan 74 araç sürücü hakkında cezai işlem uygulandı, 28 araç trafikten men edilmiştir.
Ekipler, sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulundu.
Kaynak: AA