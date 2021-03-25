Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da, yol kenarındaki kayalara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.
Kastamonu'da, yol kenarındaki kayalara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.
Ferdi Balaban'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu Taşköprü kara yolu Hatip köyü mevkisinde, karşı şeride geçerek, yol kenarındaki kayalara çarptı.
Kazada sürücü Balaban, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçtan yaralı olarak çıkarılan Baha Karakaya, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor