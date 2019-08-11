Kastamonu'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı

11.08.2019 00:10

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Seyit Özdemir (62) yönetimindeki 26 FC 301 plakalı otomobil, Sunta Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Zekiye (59) ve Elvide Sultan (17), Berra İklim (3) ile Hediye Nur Çelikbaş (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA