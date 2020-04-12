Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Kastamonu, Araç, Cide, 3. Sayfa

Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

12.04.2020 03:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 03:03
Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide Tuğtepesi mevkisinde gece 01.30 saatlerde meydana gelen kazada, M.T. idaresindeki 37 JA 073 plakalı araç, tali yoldan Cide-İnebolu karayoluna inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik yükseklikten karayoluna uçtu. Hurdaya dönen araçtan kendi çabalarıyla çıkan M.T. ve yanındaki arkadaşı kazadan hafif şekilde yaralı olarak kurtuldu. Araçtan kendi çabalarıyla çıkan iki arkadaş Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen emniyet görevlileri kara yolunda başka kazalar yaşanmaması için önlemler aldılar.

Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolu temizlerken, kaza yapan araç çekici marifetiyle kaza alanından kaldırıldı.

Kazayla alakalı ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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