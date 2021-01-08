Kastamonu'da trafik kazaları MOBESE kameralarında
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Kastamonu'da trafik kazaları MOBESE kameralarında

08.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:17
Kastamonu'da trafik kazaları MOBESE kameralarında

Kastamonu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Kastamonu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kastamonu kent merkezinde aralık ayında yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basınla paylaştı.

Kent merkezinin çeşitli noktalarındaki MOBESE kameralarınca 5 trafik kazası görüntülendi, kazaların büyük bölümünde sürücü hatasının olduğu gözlendi.

Görüntülerdeki ilk kazada, aynı yönde ilerleyen 2 araç çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri dolmuş durağına da zarar veriyor.

Bir başka noktadaki kazada ise kavşakta 2 araç çarpışıyor. Yine başka bir kavşakta meydana gelen kazada da çarpışmanın etkisiyle kadının otomobilden fırladığı görülüyor.

Kaydedilen son kazada ise bir araç kırmızı ışıkta duramayarak yol kenarındaki tabelalara çarpıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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