Kastamonu'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı
Kastamonu'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Taşköprü karayolu Dere köyü mevkisinde Nazım Kalenderoğlu (65) idaresindeki 37 AT 310 plakalı otomobil ile Muhammet Özer (29) yönetimindeki 06 EB 326 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Çagrı Kalenderoğlu (15) yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazım Kalenderoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Taşköprü ilçesi Çayırcık köyü mevkisinde Hüseyin Arıkan (63) yönetimindeki 57 DE 402 plakalı traktörle Mustafa Emer idaresindeki 34 PH 6720 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ile traktörde bulunan Ahmet Arıkan (26) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.