KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü

23.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:26

Kastamonu'da taş yüklü bir tırın tekerleri, çöken yola gömüldü.

Kastamonu'da taş yüklü bir tırın tekerleri, çöken yola gömüldü.

Ramazan Kavuklu idaresindeki 37 HE 545 plakalı andezit taşı yüklü tırın sağ tarafındaki tekerlekleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hareket halindeyken çöken yola gömüldü.

İş makineleri yardımıyla taşların indirilmesinin ardından tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kavuklu, AA muhabirine, tırı çalıştırıp yüz metre hareket ettikten sonra yolun çöktüğünü belirterek, bu nedenle aracı hareket ettiremediğini söyledi.

KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü
KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü
KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü
KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:28:28. #1.16#
title