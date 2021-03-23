KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü

Kastamonu'da taş yüklü bir tırın tekerleri, çöken yola gömüldü.

Kastamonu'da taş yüklü bir tırın tekerleri, çöken yola gömüldü.

Ramazan Kavuklu idaresindeki 37 HE 545 plakalı andezit taşı yüklü tırın sağ tarafındaki tekerlekleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hareket halindeyken çöken yola gömüldü.

İş makineleri yardımıyla taşların indirilmesinin ardından tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kavuklu, AA muhabirine, tırı çalıştırıp yüz metre hareket ettikten sonra yolun çöktüğünü belirterek, bu nedenle aracı hareket ettiremediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu