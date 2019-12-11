Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

11.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:22

Kastamonu'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Salih Emik'in kullandığı 37 BF 334 plakalı panelvan, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler ilçesi Yayla Mahallesi mevkisinde, refüjü aşıp yolun karşısına geçerek karşı yönden gelen Cafer Kızıldağ (48) idaresindeki 37 SE 563 plakalı tırla çarpıştı.



Panelvanın sürücüsü Emik ile beraberindeki Saliha Genç (40) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan tır sürücüsü Kızıldağ ile panelvandaki Kerim (37) ve Yasin Emik (5) ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Emik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kerim Emik, buradaki müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun Kastamonu-İnebolu bölümü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Öte yandan panelvandaki ailenin, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA