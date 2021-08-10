KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
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KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu / TosyaBunyamin KARACANKastamonu'da TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralıVIDEO YOKKASTAMONU Tosya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, TIR bariyerlere çarptı.

Kastamonu/ Tosya

Bunyamin KARACAN

Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralı

VIDEO YOK

KASTAMONU Tosya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, TIR bariyerlere çarptı. TIR sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tosya D-100 Karayolunda meydana geldi. Ayhan Perçin idaresindeki yabancı plakalı TIR, yağan yağmurun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Perçin, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 karayolu, kaza sonrası tekrar trafiğe açıldı. Sürücü Perçin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı
KASTAMONU-Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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