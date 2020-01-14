Kastamonu'da ticari aracın çarptığı yaya öldü
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
14.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:52
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Salih C'nin kullandığı 37 LM 171 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu Taşköprü kara yolu Ayvalı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Vardar'a çarptı.
Vardar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle Kastamonu Taşköprü kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaynak: AA