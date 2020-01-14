Kastamonu'da ticari aracın çarptığı yaya öldü
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Kastamonu'da ticari aracın çarptığı yaya öldü

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

14.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:52
Kastamonu'da ticari aracın çarptığı yaya öldü

'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Salih C'nin kullandığı 37 LM 171 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu kara yolu köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Vardar'a çarptı.

Vardar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Kastamonu Taşköprü kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: AA
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