Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlatılmış, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından çekilen görüntü, basınla paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu