Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

08.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:43
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

'nun Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla E.Ç. gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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