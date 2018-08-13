Kastamonu'da Temel Umke Eğitimi

Kastamonu'da Temel Umke Eğitimi

Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Temel Eğitim Programı düzenledi.

Kastamonu'da Temel Umke Eğitimi

Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Temel Eğitim Programı düzenledi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nün toplantı salonunda, 25 kişinin katımıyla Çankırı ile ortak gerçekleştirilen programda temel modül eğitimi verildi.

Teorik eğitimlerin ardından Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyündeki mesire alanında UMKE gönüllülerine birim sorumluları tarafından arazide hayatı sürdürme, dağcılık ve afet durumunda telsiz haberleşmesi konuları anlatıldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

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