Kastamonu'da teknokent şirketi kuruldu

16.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:58

Kastamonu'da teknokent şirketinin kuruluşu için imza töreni düzenlendi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Zintaş Kastamonu Zincir Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Kastamonu Ticaret Borsası Ağaç ve Orman Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi, A1 Enerji İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Canovate Elektrik Endüstri Ticaret Anonim Şirketi, Kastamonu Holding Anonim Şirketi, Ak İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi, Sınırlı Sorumlu Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği ile Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında Kastamonu Teknokent Anonim Şirketinin kurulması için imza atıldı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı konuşmada, teknokentin şehrin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

"Teknokent ortak aklın tastamam kendisi" diyen Vidinlioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu konuda hayırlı hizmetler yapmak hepimize nasip olur. İnşallah Kastamonumuz için güzel işler yaparız. Bu konuda özellikle sayın rektörümüze şehir adına teşekkür etmemiz gerekiyor çünkü bir köşede öyle aktif hale geçmeyi bekleyen bir projeyi kısa bir süre içerisinde canlandırdı ve aktif hale getirdi. Biz de üzerimize ne düşerse bundan sonra da yapma gayretinde olacağız. İnşallah güzel şeyleri yapmak nasip olur."

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise teknokentin kuruluş işlemlerinin son aşamasında olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü ve Kastamonu Teknokent Şirketi Kurucu Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün de "Amaç, üniversitenin akademik bilgisiyle, ticaret, sanayi ve yerel kalkınma unsurlarının birlikte yol alması. Artık teknokentimizin Kastamonu Teknokent AŞ adı ile bilinecek olan bir şirketi olacak. İnşallah bundan sonra faaliyetlerle Kastamonu'nun huzuruna çıkmayı arzu ediyoruz." dedi.

Teknokent şirketinin kurulması ile kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında sistematik ve nitelikli iş birliği sağlanacak. AR-GE çalışmalarıyla, katma değerli ürün elde edilerek, Kastamonu'nun marka değerini yükseltecek çalışmalar yapılacak ve istihdam artırıcı faaliyetler yürütülecek. Her türlü girişimcilik, fikri, sınai mülkiyet hakları ve diğer ilgili eğitimlerin proje çalışmalarının organizasyonu yönetilecek.

Kaynak: AA