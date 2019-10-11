Kastamonu'da tefecilere operasyon

Kastamonu'da tefecilere operasyon

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

11.10.2019 11:10
Kastamonu'da tefecilere operasyon

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kastamonu'da il merkezinde kendilerinden talepte bulunan şahıslara yüksek faizlerle para vererek tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamın çok sayıda şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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