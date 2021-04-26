Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı
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Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Haberler | Güncel

Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı Kastamonu'da yaralı halde bulunup tedavileri tamamlanan gri balıkçıl ile kerkenez, tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı

KASTAMONU - Kastamonu'da yaralı halde bulunup tedavileri tamamlanan gri balıkçıl ile kerkenez, tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Çatakoluk köyünde vatandaşlarca, bakıma muhtaç ve halsiz halde kerkenez bulunduğu ihbarını alan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine hareket etti. Vatandaşlarca muhafaza edilen kerkenez, İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde, bitkin düştüğü ve şok geçirdiği tespit edilen kerkenez, tedavi altına alındı. 4 günlük rehabilitasyon süreci ile sağlığına kavuşan kerkenez, DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ve Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan birimleriyle yeniden doğaya salındı.

Pınarbaşı ilçesinde de vatandaşlar tarafından yaralı ve halsiz halde bulunan gri balıkçıl, DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan gri balıkçıl kuşu, veteriner hekimce tedavisi yapıldıktan sonra 5 günlük rehabilitasyonun ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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