Kastamonu'da tatile giderken yol uygulamasında yakalanan Kovid-19 temaslısı yurda yerleştirildi
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Kastamonu'da tatile giderken yol uygulamasında yakalanan Kovid-19 temaslısı yurda yerleştirildi

Kastamonu'da tatile giderken yol uygulamasında yakalanan Kovid-19 temaslısı yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da tatile giden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı kişi, jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

Kastamonu'da tatile giden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı kişi, jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

Çankırı'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine tatile giden İ.T'nin jandarmanın Şenpazar ilçesinde yaptığı rutin yol kontrolünde, Kovid-19 temaslısı olduğu tespit edildi.

AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan İ.T, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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Kastamonu'da tatile giderken yol uygulamasında yakalanan Kovid-19 temaslısı yurda yerleştirildi - Haberler
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