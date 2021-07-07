Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı
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Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı

Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsağın hasadına başlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsağın hasadına başlandı.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 22 bin dekarda hasat yapılıyor. Bu sezon yaklaşık 30 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının kalitesinin diğer sarımsaklardan yüksek olduğunu söyledi.

Taşköprü sarımsağındaki selenyum ve kükürt oranının diğer sarımsak çeşitlerindekinden daha fazla olduğunu dile getiren Çatal, "Bu nedenle öbür sarımsakların raf ömrü 3 ayken bizimki bir yıldır. Sarımsağımıza değer katmak amacıyla Sarımsak Takip Sistemi adı altında sarımsaklarımıza karekod uygulamasına başladık. Türkiye'nin dörtte bir sarımsak ihtiyacını Taşköprü karşılamaktadır. Çiftçilerimize güveniyoruz. Yüzde 50'sini karşılamaya da Taşköprülüler olarak adayız." dedi.

Sarımsak üreticisi Hasan Yılmaz da 45 yıldır sarımsak yetiştirdiğini belirterek, "Sarımsakları traktör yardımıyla çıkarıyoruz. İşçiler tarafından toplanıyor. İşçiliği çok zor. Hasadımız iyi, memnunuz, inşallah satışlarımız da iyi olur." diye konuştu.

Müzeyyen Özsoy da "Sarımsak inşallah iyi para eder, yüzümüzü güldürür, emeğimiz boşa gitmez." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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