Kastamonu'da Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi tanıtıldı
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Kastamonu'da Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi tanıtıldı

22.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:44
Kastamonu'da Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi tanıtıldı

Kastamonu'nun coğrafi işaretli sarımsağının kalitesinin korunması amacıyla hayata geçirilen Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'nin tanıtımı yapıldı.

Kastamonu'nun coğrafi işaretli sarımsağının kalitesinin korunması amacıyla hayata geçirilen Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'nin tanıtımı yapıldı.

Taşköprü Kaymakamlığı öncülüğünde sarımsağın marka değerini koruma ve uygulama planı çerçevesinde 2021 yılı üretim sezonunda hayata geçirilmesi hedeflenen Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'nin tanımı, muhtarlara ve kurum amirlerine yapıldı.

Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, takip sisteminin iki kısımdan oluştuğunu söyledi. Sarımsağın tüm sürecini takip etmek istediklerine işaret eden Portal, "Birinci kısımda tarladan sofraya tüm süreçlerin kontrol altına alınarak sarımsağın marka değerinin yükseltilmesi ve korunması amaçlanmakta. İkinci kısımda ise tohum bankacılığı uygulaması ile tohum standardının sağlanması yer alıyor." dedi.

Üretmek kadar nasıl üretildiğinin de önemli olduğunu vurgulayan Portal, "Taşköprü sarımsağının üst düzey marka değeri var ve bizlerin bu değeri koruması gerekli. Tüketicimiz Taşköprü sarımsağının tüm üretim aşamalarını bilerek tükettiği sarımsaktan emin olacaktır. Üreticimiz de hak ettiği kazancı sağlayacaktır. Projenin asıl sahibi Taşköprülü üreticidir ve onların bu işi benimsemeyip sahiplenmesi başarımızı artıracaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da çalışmanın önemine değinerek "Taşköprü sarımsağının marka değerini koruyarak özellikle Çin sarımsağının satılmasının önüne geçilecektir. Dünyaca ünlü beyaz altınımıza sahip çıkarak emekçi çiftçilerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Şallı ise yaklaşık 2 yıldır bu konuda çalışma yürüttüklerini anlatarak takip sistemi ile ilgili sunum yaptı.

Toplantıya Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakan Özsoy, Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Selçuk Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Alev Taşkın ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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