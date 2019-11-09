Kastamonu'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Bir iş yerinde tartıştığı İsmail Tuncay'ı tabancayla vurduktan sonra gözaltına alınan H.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tabakane Mahallesi Buhara Sokak'taki bir iş yerinde dün çıkan silahlı kavgada, İsmail Tuncay'a tabancayla ateş ederek öldüren H.P, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.