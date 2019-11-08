Kastamonu'da tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:12
Kastamonu'da tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

'nun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Tabakane Mahallesi Sokak'taki bir iş yerinde İsmail Tuncay ile H.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, tabancayla İsmail Tuncay'a ateş etti.

Tuncay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan H.P'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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