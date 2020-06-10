Kastamonu'da tarlalarına ve ormana kenevir eken 2 kişi yakalandı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasına ve ormanlık alana kenevir eken 2 akraba yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasına ve ormanlık alana kenevir eken 2 akraba yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin Beşçam mevkisinde N.C. ve akrabası E.C. isimli şahısların kendilerine ait tarla ile ormanlık alanda kenevir ektiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından tarafından yapılan kontrolde ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili N.C. ve E.C gözaltına alındı.

Kaynak: AA