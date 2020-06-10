Kastamonu'da tarlalarına ve ormana kenevir eken 2 kişi yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasına ve ormanlık alana kenevir eken 2 akraba yakalandı.
10.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:57
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasına ve ormanlık alana kenevir eken 2 akraba yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin Beşçam mevkisinde N.C. ve akrabası E.C. isimli şahısların kendilerine ait tarla ile ormanlık alanda kenevir ektiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından tarafından yapılan kontrolde ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi.
Olayla ilgili N.C. ve E.C gözaltına alındı.
Kaynak: AA