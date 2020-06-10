Kastamonu'da tarlalarına ve ormana kenevir eken 2 kişi yakalandı
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Kastamonu'da tarlalarına ve ormana kenevir eken 2 kişi yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasına ve ormanlık alana kenevir eken 2 akraba yakalandı.

Kastamonu'da tarlalarına ve ormana kenevir eken 2 kişi yakalandı
10.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:57

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasına ve ormanlık alana kenevir eken 2 akraba yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin Beşçam mevkisinde N.C. ve akrabası E.C. isimli şahısların kendilerine ait tarla ile ormanlık alanda kenevir ektiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından tarafından yapılan kontrolde ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili N.C. ve E.C gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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