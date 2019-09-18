Kastamonu'da tarım arazisinde yangın

18.09.2019 15:14

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangın, 2 dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.

İlçeye bağlı Aşağıdikmen köyü mevkisinde köy tüzel kişiliğine ait tarım arazisinde yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.



Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu yaklaşık 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA