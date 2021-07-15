Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
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Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ortasökü köyünden Yaylatepe istikametine giden Kerim Kalaycı yönetimindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yüksel Kalaycı ve Murat Yılmaz yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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