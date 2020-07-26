Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
26.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:30
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Baldıran köyünde Sebahattin Yılmaz idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada tarım aracında bulunan Hasan Kaya (61) ile Mehmet Erdoğan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA