Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aracında 18 tarihi obje bulunan kişi gözaltına alındı.
02.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:04
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aracında 18 tarihi obje bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derelitekke köyünde R.D'nin eski eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheliye ait araçta yapılan aramada 2 istavroz figürü, melek figürlü metal obje, mermer insan heykeli, 3 sikke, 2 zincirli kolye, metal tas ile 8 metal obje ele geçirildi.
R.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA