Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine F.E'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 65 obje, 29 sikke, 19 yüzük, 14 kadeh, bakraç, tarihi eser rehberi, tarihi eser değeri olduğu düşünülen tabanca ile 6 namlusu değerlendirilmiş tabanca, 3 av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili F.E, gözaltına alındı.

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