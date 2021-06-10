Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 10 adreste eş zamanlı düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 10 adreste eş zamanlı düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince il merkezinde 4, Taşköprü ilçesinde ise 6 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 198 tarihi eser niteliğinde sikke, 34 tarihi eser niteliğinde obje, ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, dedektör ve dokümanlar ile çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 31 senet ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheli hakkında, tefecilik ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu