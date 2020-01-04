Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

04.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:00

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tarihi eser satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucu, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi tespit edildi.

Operasyon düzenleyen jandarma, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kemik kabzalı kılıç, sikke, bronz ok ucu, madeni iğne, 2 gözyaşı şişesi, metal ve taş objeler ile yüzük ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, eserler incelenmek üzere Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA