Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, boyları 8 ile 21 santimetre arasında değişen 8 heykel ile 359 sikke ele geçirildi.

Aracın sahibi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA