Kastamonu'da tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Adem Cansever, tamir için evinin çatısına çıktı.
Dengesini kaybeden Cansever, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki çatıdan düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Cansever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.