Kastamonu'da tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
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Kastamonu'da tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

22.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:58
Kastamonu'da tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi

'nun ilçesinde tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Adem Cansever, tamir için evinin çatısına çıktı.

Dengesini kaybeden Cansever, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki çatıdan düştü.

Çevredekilerin vermesi üzerine ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Cansever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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