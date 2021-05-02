Kastamonu'da "tam kapanma" ve karantina kurallarına uymayan 7 kişiye 24 bin 283 lira ceza
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Kastamonu'da "tam kapanma" ve karantina kurallarına uymayan 7 kişiye 24 bin 283 lira ceza

Kastamonu'da 'tam kapanma' ve karantina kurallarına uymayan 7 kişiye 24 bin 283 lira ceza
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri ile karantina kurallarına uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri ile karantina kurallarına uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye polis ekiplerince 6 bin 938 lira, 3 kişiye ise jandarma ekiplerince 10 bin 407 lira ceza kesildiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 testi pozitif olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye de jandarma ekiplerince 6 bin 938 lira ceza uygulandığı bildirdi.

Haklarında soruşturma başlatılan kişilerin yurda yerleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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