Kastamonu'da Talipler köyü karantinaya alındı Kastamonu'da, yeni tip korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Talipler köyü karantinaya alındı.

Kastamonu'da, yeni tip korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Talipler köyü karantinaya alındı.

Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ilçeye bağlı Talipler köyünün korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA