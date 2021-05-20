Kastamonu'da talaş yüklü yüklü kamyon yandı
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Kastamonu'da talaş yüklü yüklü kamyon yandı

Kastamonu'da talaş yüklü yüklü kamyon yandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken alev alan talaş yüklü kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken alev alan talaş yüklü kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi.

Mustafa Çalışır yönetimindeki 37 AC 242 plakalı talaş yüklü kamyon, Yazıçam mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun İstanbul- Samsun istikameti ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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