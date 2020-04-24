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Devlet Su İşleri, Kastamonu, Ekonomi, Haber

Kastamonu'da sulu tarımla ekonomiye 290 milyon liradan fazla katkı sağlanacak

Kastamonu'da sulu tarım yapılarak bu yıl ülke ekonomisine 290 milyon liranın üzerinde katkı sağlanması bekleniyor.

24.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:32
Kastamonu'da sulu tarımla ekonomiye 290 milyon liradan fazla katkı sağlanacak

Kastamonu'da sulu tarım yapılarak bu yıl ülke ekonomisine 290 milyon liranın üzerinde katkı sağlanması bekleniyor. Bu kapsamda Kastamonu'da 278 bin 170 dekar tarım arazisi sulanmaya açılmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,ı üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda Kastamonu'da 15.04.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Kastamonu ilimiz ve ilçelerimizde toplam 278 bin 170 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Kastamonu il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 278 bin 170 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 290 milyon 194 bin 686 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kastamonu ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Karadere Sulamasıdır. İş kapsamında 63 bin 520 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 121 milyon 612 bin 499 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kastamonu ilimizde diğer en bir önemli projede Hasköy Sulamasıdır. İş kapsamında 25 bin 800 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 35 milyon 373 bin 866 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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