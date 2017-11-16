Kastamonu'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında memurların da bulunduğu Ş.Ö, A.Ö, M.A.Ö, Ş.Ö, H.Ö, F.Ö, U.Ö, M.T, Z.S. ve R.Y. gözaltına alındı.



Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Operasyonda, ikametlerde bulunan çok sayıda evrak ve dijital materyale el konuldu.