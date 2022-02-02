Kastamonu'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma, zorla senet imzalatma, şantaj ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda çeşitli marka ve modelde 3 tabanca ve tabancalara ait şarjör, av tüfeği, değişik çaplarda 163 fişek, 9 sikke, iki bıçak, şifreli kasa, 75 bin liralık iki senet ile 150 bin liralık senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.