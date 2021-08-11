Kastamonu'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok yerde ev ve iş yerlerini su bastı. Devrekani ilçesinde de tarım arazileri sular altında kaldı.

Tarım arazileri yaklaşık 2 metreyi bulan su birikintileri nedeniyle adeta gölete dönüştü.

AA ekibi, zarar gören tarım arazilerini drone ile görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu