Kastamonu'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
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Kastamonu'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Kastamonu'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok yerde ev ve iş yerlerini su bastı. Devrekani ilçesinde de tarım arazileri sular altında kaldı.

Tarım arazileri yaklaşık 2 metreyi bulan su birikintileri nedeniyle adeta gölete dönüştü.

AA ekibi, zarar gören tarım arazilerini drone ile görüntüledi.

Kastamonu'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
Kastamonu'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
Kastamonu'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
Kastamonu'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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