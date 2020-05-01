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Kastamonu'da sporcular antrenmanlarını evde yapıyor

Kastamonu'da sporcular antrenmanlarını evde yapıyor
01.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:42

Kastamonu'da sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor.

Kastamonu'da sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor.

Kentte öğrenciler ile boks, kick boks, masa tenisi, eskrim gibi branşlarda birçok başarı elde eden sporcular, evde yaptıkları antrenmanların videolarını çekiyor.

Sporcuların çektiği videolar, kulüpleri tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Emrah Şahanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bu süreçte sporcuların da "Evde Kal" çağrısına uyduğunu anlatan Şahanoğlu, "Sporcularımız antrenmanlarına evlerinden devam ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar sporcularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. 'Evde kalın zinde kalın' diyerek tüm vatandaşlardan evlerinde hareketsiz kalmamaları için spor yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kick boksta Avrupa 3'üncüsü, wushu kung fu sporunda ise Avrupa 2'ncisi olduğunu kaydeden sporculardan Berkay Ozan Şahin ise koronavirüs nedeniyle antrenmanları evinden sürdürdüğünü aktararak, "Hayat eve sığar. Evde kalın zinde kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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