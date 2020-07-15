Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Olayın ardından 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İl merkezi Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı yakınındaki bir okulun yanına yapılan 3 katlı spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi.

Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin vinç ve iş makineleri yardımıyla inşaat alanındaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, Muzaffer Özşahin'in (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla çatı katından indirilen işçinin cenazesi, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İnşaat alanından yaralı çıkarılan işçi Mustafa T. (32) de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri de bölgedeki çalışmalarını tamamladı.

Öte yandan, olayın ardından işçilerden Ahmet B. (34), Resul B. (23), Abdulkadir Ö. (20) ve İzzet Ö'nün (22) de kontrol amaçlı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Bu arada, Vali Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA